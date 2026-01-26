Les animaux du lien Maison de l’animal Paris

Et si les

animaux nous aidaient à traverser les moments difficiles

? À retrouver la parole, la confiance, l’apaisement ?

De plus en plus utilisée dans les établissements de soins et d’accompagnement, la médiation animale révèle des bienfaits concrets pour les personnes accompagnées comme pour les équipes.

La photographe Danièle

Taulin-Hommel, a suivi pendant plusieurs mois des séances de médiation animale en EHPAD, en foyers et en ferme pédagogique. À travers son regard sensible, elle documente l’engagement des intervenants, les liens qui se tissent avec les animaux, et ces instants de joie, de réconfort et d’émotions positives partagés par les patients.

Autrice de l’ouvrage Les animaux du lien, Danièle Taulin-Hommel

présente une sélection de ses photographies à la Maison de l’animal en ville

– Jane Goodall, du 2 au 11 février 2026.

Elle sera présente les après-midi du mardi 3 et du samedi 7 février pour

échanger avec le public et partager son expérience d’observatrice de la

médiation animale.

Un témoignage sur les bienfaits de la médiation animale

Du mardi 10 février 2026 au mercredi 11 février 2026 :

mardi, mercredi

de 10h00 à 17h30

Du lundi 02 février 2026 au samedi 07 février 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h30

lundi, samedi

de 14h00 à 17h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-02T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-11T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-02T14:00:00+02:00_2026-02-02T17:30:00+02:00;2026-02-03T10:00:00+02:00_2026-02-03T17:30:00+02:00;2026-02-04T10:00:00+02:00_2026-02-04T17:30:00+02:00;2026-02-05T10:00:00+02:00_2026-02-05T17:30:00+02:00;2026-02-06T10:00:00+02:00_2026-02-06T17:30:00+02:00;2026-02-07T14:00:00+02:00_2026-02-07T17:30:00+02:00;2026-02-10T10:00:00+02:00_2026-02-10T17:30:00+02:00;2026-02-11T10:00:00+02:00_2026-02-11T17:30:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr



