Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-07-11 15:00:00

fin : 2025-07-11 15:45:00

2025-07-11

Créée en 2008, la compagnie « Fais pas ci, fais pas ça » partage ses spectacles musicaux, poétiques et humoristiques auprès du jeune et du très jeune public à travers la France.

S’inspirant de l’exposition « Les animaux s’emparent du musée », proposée par le musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt, Florent et Daisy invitent les visiteurs dès le plus jeune âge, à partir à la rencontre des animaux, connus ou inconnus. Soyons curieux, suivons les empreintes, ouvrons les oreilles aux bruissements des ailes. Animaux du jour ou de la nuit, familiers ou mystérieux, quelles histoires nous racontent-ils ? Sommes-nous prêts à les écouter ?

Enfants à partir de 5 ans. Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

English :

Created in 2008, the « Fais pas ci, fais pas ça » company shares its musical, poetic and humorous shows with young and very young audiences across France.

German :

Das 2008 gegründete Ensemble « Fais pas ci, fais pas ça » teilt seine musikalischen, poetischen und humorvollen Aufführungen mit einem jungen und sehr jungen Publikum in ganz Frankreich.

Italiano :

Creata nel 2008, la compagnia « Fais pas ci, fais pas ça » condivide i suoi spettacoli musicali, poetici e umoristici con il pubblico giovane e giovanissimo di tutta la Francia.

Espanol :

Creada en 2008, la compañía « Fais pas ci, fais pas ça » comparte sus espectáculos musicales, poéticos y humorísticos con el público joven y muy joven de toda Francia.

