Les animaux et nous lectures et atelier dessin Sainte-Marie-sur-Ouche

Les animaux et nous lectures et atelier dessin

Au Pré-de-bains Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-07-12 18:00:00

2025-07-12

« Les animaux et nous » viens écouter des histoires et dessiner dessiner ton animal préféré !

Animation gratuite, pour les enfants, proposée par la bibliothèque municipale dans le cadre du festival « Partir en livre »

Plus d’info. sur le festival https://www.partir-en-livre.fr .

Au Pré-de-bains Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté biblio.saintemarie@ouche-montagne.fr

