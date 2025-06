Les animaux et nous tout savoir sur la 11e édition de Partir en Livre – Champdeniers 18 juin 2025 17:00

Les animaux et nous tout savoir sur la 11e édition de Partir en Livre Bibliothèque Champdeniers Deux-Sèvres

La bibliothèque

de Champdeniers s’associe

cette année à l’événement

national, qui promeut la lecture

auprès des jeunes, autour du

thème Les animaux et nous .

Du 18 juin au 20 juillet,

plusieurs animations seront

proposées sélection de livres

jeunesse sur les animaux,

espace de coloriage, exposition

ludique sur la biodiversité

marine (Mission Océan),

et heure du conte Les

animaux , mercredi

18 juin à 17 h, pour les enfants de

3 à 10 ans. Entrée libre et

gratuite. Informations et

réservation pour l’heure du

conte, tél. 05.86.30.08.11

ou mediatheque@

champdeniers.fr .

Bibliothèque

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 08 11 mediatheque@champdeniers.fr

