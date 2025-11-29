Les animaux fantastiques Laval

Les animaux fantastiques

Pour la première fois, la Place du 11-Novembre se pare de mille lumières et devient le théâtre d’un spectacle féerique inédit à Laval.

À la nuit tombée, d’immenses lanternes géantes prennent vie animaux fantastiques, fleurs éclatantes, papillons lumineux et champignons magiques animent l’espace, transformant le cœur de la ville en un jardin enchanté.

Posées à même le sol, ces créations lumineuses offrent un relief merveilleux et invitent petits et grands à déambuler dans un univers fantastique, empreint de douceur et de poésie.

Un rendez-vous nouveau et magique, à ne pas manquer pour célébrer ensemble la féerie de cette fin d’année. .

English :

For the first time, the Place du 11-Novembre is decked out in a thousand lights, and becomes the setting for a magical show never seen before in Laval.

German :

Zum ersten Mal wird der Place du 11-Novembre mit tausend Lichtern geschmückt und zum Schauplatz eines märchenhaften Spektakels, das es in Laval noch nie zuvor gegeben hat.

Italiano :

Per la prima volta, la Place du 11-Novembre sarà addobbata con mille luci per creare uno spettacolo magico mai visto prima a Laval.

Espanol :

Por primera vez, la plaza del 11 de noviembre se engalanará con mil luces para crear un espectáculo mágico nunca visto en Laval.

