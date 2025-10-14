Les animaux font leur cirque Maison du Peuple Gardanne

Les animaux font leur cirque Maison du Peuple Gardanne mardi 14 octobre 2025.

Les animaux font leur cirque

Mardi 14 octobre 2025 de 14h à 14h45 et de 10h à 10h45. Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Comédie magique dès 3 ans

Attention Mesdames et Messieurs, dans un instant, le spectacle va commencer… Roulement de tambour… Musique ! Mais que se passe-t-il aujourd’hui au cirque ? Monsieur Loyal est absent et les animaux n’en font qu’à leur tête.

Mais pourquoi le singe ne fait que rire ? Et pourquoi le panda ne veut pas coopérer ? Et si toute cette excitation était le prélude à une heureuse nouvelle !

Sébastien, le magicien, n’est pas au bout de ses surprises…

Par la Compagnie Sens en éveil.





Durée 45mn



Réservation Maison de la vie associative 04 42 66 77 00 ou sur resa-spectacle@ville-gardanne.fr .

Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00 resa-spectacle@ville-gardanne.fr

English :

Magic comedy for ages 3 and up

German :

Magische Komödie ab 3 Jahren

Italiano :

Commedia magica da 3 anni

Espanol :

Comedia de magia a partir de 3 años

L’événement Les animaux font leur cirque Gardanne a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Gardanne