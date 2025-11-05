LES ANIMAUX FONT LEUR NUMÉRO EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE La Manufacture Villefranche-de-Rouergue

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Cette exposition nous fait plonger dans le monde de la faune sauvage de façon un peu différente de ce dont on a l’habitude.

Les animaux font leur numéro nous fait plonger dans le monde de la faune sauvage de façon un peu différente de ce dont on a l’habitude.

Surpris dans les moments les plus inopportuns, leurs attitudes peuvent nous apparaître très humaines , tissant comme un lien invisible entre eux et nous…

Exposition réalisée et prêtée par l’association Les Veilleurs de Nature .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr

English :

This exhibition takes us into the world of wildlife in a slightly different way from what we’re used to.

German :

Diese Ausstellung lässt uns auf eine etwas andere Art und Weise in die Welt der Wildtiere eintauchen, als wir es gewohnt sind.

Italiano :

Questa mostra ci porta nel mondo della fauna selvatica in un modo un po’ diverso da quello a cui siamo abituati.

Espanol :

Esta exposición nos adentra en el mundo de la vida salvaje de una forma ligeramente distinta a la que estamos acostumbrados.

