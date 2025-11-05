LES ANIMAUX FONT LEUR NUMÉRO EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE La Manufacture Villefranche-de-Rouergue
LES ANIMAUX FONT LEUR NUMÉRO EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE La Manufacture Villefranche-de-Rouergue mercredi 5 novembre 2025.
Cette exposition nous fait plonger dans le monde de la faune sauvage de façon un peu différente de ce dont on a l’habitude.
Les animaux font leur numéro nous fait plonger dans le monde de la faune sauvage de façon un peu différente de ce dont on a l’habitude.
Surpris dans les moments les plus inopportuns, leurs attitudes peuvent nous apparaître très humaines , tissant comme un lien invisible entre eux et nous…
Exposition réalisée et prêtée par l’association Les Veilleurs de Nature .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr
English :
This exhibition takes us into the world of wildlife in a slightly different way from what we’re used to.
German :
Diese Ausstellung lässt uns auf eine etwas andere Art und Weise in die Welt der Wildtiere eintauchen, als wir es gewohnt sind.
Italiano :
Questa mostra ci porta nel mondo della fauna selvatica in un modo un po’ diverso da quello a cui siamo abituati.
Espanol :
Esta exposición nos adentra en el mundo de la vida salvaje de una forma ligeramente distinta a la que estamos acostumbrados.
