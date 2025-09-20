Les animaux, mieux les comprendre et les respecter Maison de l’animal Paris

La Maison de l’animal et Le Monde proposent un parcours de

2 heures pour réfléchir à nos relations avec les animaux, en trois étapes :

la Maison de l’animal : deux ateliers ludiques de 30 minutes chacun animés par les associations

L214 et La Fondation Droit animal, Ethique et Sciences (LFDA). Au programme, une marelle des animaux et un quiz interactif pour mieux connaître l’intelligence animale, l’origine de certains produits du quotidien (miel, cuir, nuggets…) et les moyens de protéger et assurer le bien-être des animaux.

Dans le Parc de Bercy : une balade commentée par un conférencier de la Ville de Paris pour découvrir la biodiversité en ville.

Sur le parvis du journal Le Monde : un atelier animé par l’association Education Ethique Animale sur les pigeons en ville, les loups et les relations

entre animaux et humains.

Deux créneaux sont proposés (sur réservation) :

– de 15 à 17 heures (rendez-vous à 15 heures à la Maison de l’animal);

– de 16 à 18 heures (rendez-vous à 16 heures à la Maison de l’animal).

Maison de l’animal sera ouverte tout au long de l’événement et proposera également des jeux et des

lectures pour prolonger l’expérience.

A l’occasion du Festival du Monde, La Maison de l’animal vous invite à un parcours découverte autour de l’éthique animale et de la biodiversité en ville.

Le samedi 20 septembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit

Sur réservation pour les parcours sur le site du Festival du Monde (cf. lien ci-dessous).

Autres activités de la Maison de l’animal : sans réservation (entrée libre).

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr