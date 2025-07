Les anim’aux parcs ! Molsheim

11 avenue de la Gare Molsheim Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

2025-07-17

Séance d’histoires pour les enfants, moments de lecture libre pour tous et jeux un rendez-vous à ne pas manquer !

Pour la 11ème édition de Partir en Livre, dont le thème cette année est ‘les animaux et nous », les bibliothécaires, le service animation jeunes et l’association Lire et faire lire vous donnent rendez-vous dans différents parcs et aires de jeux de Molsheim.

Au programme de ces 4 rendez-vous, séance d’histoires pour les enfants, moments de lecture libre pour tous et jeux.

Alors rejoignez-nous avec votre coussin, transat ou couverture !.

En cas de pluie, l’animation aura lieu au Foyer Saint-Georges, 10 rue du Maréchal Foch.

Renseignement auprès de la section jeunesse de la médiathèque de Molsheim .

11 avenue de la Gare Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 21 26 mediatheque@mairie-molsheim.fr

English :

Storytelling sessions for children, free reading for all and games: a not-to-be-missed event!

German :

Geschichtenstunde für Kinder, freie Lesestunden für alle und Spiele: Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Sessioni di narrazione per bambini, letture libere per tutti e giochi: un evento da non perdere!

Espanol :

Sesiones de cuentacuentos para niños, lectura gratuita para todos y juegos: ¡es un acontecimiento que no debe perderse!

