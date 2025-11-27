LES ANIMAUX PAS SI BETES – DEFONCE DE RIRE Clermont Ferrand

LES ANIMAUX PAS SI BETES Début : 2026-02-12 à 10:30. Tarif : – euros.

Aujourd’hui, Papydom nous raconte des histoires… Elles évoquent de drôles de bêtes auxquelles il ne manque rien : pas même la parole ! Comme l’histoire de la loutre courageuse, qui défie les sorcières ou celle de la libellule tête en l’air, qui s’en va au marché ou encore celle de l’anaconda, parti par hasard en vacances …en Alaska ! Et comme tant d’autres qui évoquent des animaux, d’ici ou d’ailleurs, qui chantent et dansent comme rient les enfants ! Un spectacle musical et poétique pour les tout-petits, entre contes et chansons.

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermont Ferrand 63