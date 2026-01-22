Les anim’os préhistoriques Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Les anim’os préhistoriques

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-24 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-24 2026-04-14 2026-04-21 2026-10-20 2026-10-27

Découvrez les animaux de la Préhistoire !

Ça griffe, ça mord, ça galope !

Au musée de Préhistoire, une grande diversité d’animaux se cache derrière les vitrines. Mais la Préhistoire est une très longue période, marquée par des climats et des paysages différents, des steppes glacées aux forêts tempérées. Après une découverte du musée, replace les ossements des animaux au bon endroit…

À moins de tomber sur un os !

De 6 à 9 ans, limité à 20 places.

Accès libre au musée de Préhistoire et à l’exposition temporaire inclus dans le billet. .

English :

Discover the animals of prehistory!

