Les anneaux de la connaissance #3 Thionville

Les anneaux de la connaissance #3

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-30 16:00:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :

2026-04-30

La Ville de Thionville, en co-organisation avec l’association Unity of Youth et le Laboratoire de Sciences Humaines du lycée Rosa Parks, présente la troisième édition des Anneaux de la Connaissance, placée sous le parrainage d’ Isabelle Rauch, députée de la Moselle et conseillère régionale du Grand Est.

Créé en 2024 lors du passage de la flamme olympique, cet événement culturel rassemble chaque année des jeunes passionnés autour de défis intellectuels valorisant culture générale, raisonnement et esprit d’équipe. Ouvert aux lycéens thionvillois et aux jeunes accompagnés par la Mission Locale, il encourage le partage, la coopération et l’inclusion, dans l’esprit des valeurs olympiques.

Les élèves des cinq lycées et les candidats de la Mission Locale s’affronteront lors d’épreuves mêlant réflexion, culture et stratégie collective.

L’inauguration officielle sera suivie d’un verre de l’amitié et d’un interlude musical.

La soirée se clôturera par la Grande Finale opposant les deux meilleures équipes, avant une ambiance musicale festive orchestée par Louise-Ellie, une jeune chanteuse qui s’inscrit dans un répertoire de chansons folk mêlant la légèreté des notes à la poésie de la langue française.

Nous vous attendons nombreux pour soutenir les participants et célébrer l’énergie et le talent de la jeunesse thionvilloise.Tout public

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

The City of Thionville, in co-organization with the Unity of Youth association and the Human Sciences Laboratory at Lycée Rosa Parks, presents the third edition of the Rings of Knowledge, under the patronage of Isabelle Rauch, Member of Parliament for Moselle and Regional Councillor for the Grand Est region.

Created in 2024 to coincide with the passage of the Olympic flame, this cultural event brings together young enthusiasts every year for intellectual challenges that promote general knowledge, reasoning and team spirit. Open to high school students from Thionville and young people supported by the Mission Locale, it encourages sharing, cooperation and inclusion, in the spirit of Olympic values.

Students from the five high schools and candidates from Mission Locale will compete in events combining reflection, culture and collective strategy.

The official inauguration will be followed by a friendly drink and a musical interlude.

The evening will close with the Grand Finale, pitting the two best teams against each other, before a festive musical atmosphere orchestrated by Louise-Ellie, a young singer whose repertoire of folk songs blends the lightness of notes with the poetry of the French language.

We look forward to seeing you there to support the participants and celebrate the energy and talent of Thionville?s youth.

L’événement Les anneaux de la connaissance #3 Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME