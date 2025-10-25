Les années 2000 sont de retour Tendance 19 Paris

Pour bien finir le mois d’octobre profitez d’une soirée festive et conviviale !

Blind test spécial années 2000 – testez vos oreilles et vos souvenirs musicaux dans une ambiance conviviale.

DJ set – vibrez au rythme d’un mix Hip-Hop & House et retrouvons nous sur le dancefloor.

Un rendez-vous, musical, ludique et chaleureux à ne pas manquer !

Rejoignez-nous pour une soirée festive et nostalgique le samedi 25 octobre de 19H à minuit.

Le samedi 25 octobre 2025

de 19h00 à 23h59

gratuit Tout public.

Tendance 19 143, rue de Crimée 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/page/1765653-accueil +33769129216 tendanceparis19@gmail.com