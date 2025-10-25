Les années 2000 sont de retour Tendance 19 Paris
Les années 2000 sont de retour Tendance 19 Paris samedi 25 octobre 2025.
Pour bien finir le mois d’octobre profitez d’une soirée festive et conviviale !
Blind test spécial années 2000 – testez vos oreilles et vos souvenirs musicaux dans une ambiance conviviale.
DJ set – vibrez au rythme d’un mix Hip-Hop & House et retrouvons nous sur le dancefloor.
Un rendez-vous, musical, ludique et chaleureux à ne pas manquer !
Rejoignez-nous pour une soirée festive et nostalgique le samedi 25 octobre de 19H à minuit.
Le samedi 25 octobre 2025
de 19h00 à 23h59
gratuit Tout public.
Tendance 19 143, rue de Crimée 75019 Paris
https://www.tendance19.fr/page/1765653-accueil +33769129216 tendanceparis19@gmail.com