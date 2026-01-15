Les années 80 & 90 repas & soirée dansante ! Château de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron

Les années 80 & 90 repas & soirée dansante !

Château de Bonnemie 35 avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-29 02:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Soirée dansante années 80 & 90 avec apéritif et repas compris, sur réservation.

.

Château de Bonnemie 35 avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 90 05 45 bad.stpierredoleron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The 80s & 90s: dinner & dancing!

80’s & 90’s dance party with aperitif and meal included, on reservation.

L’événement Les années 80 & 90 repas & soirée dansante ! Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes