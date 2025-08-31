LES ANNEES 80 – ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne
LES ANNEES 80 – ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne dimanche 31 août 2025.
LES ANNEES 80 Début : 2025-08-31 à 15:30. Tarif : – euros.
FOIRE EN SCENE, véritable spectacle à ciel ouvert, est LE rendez-vous musical populaire de fin d’été qui rassemble un public chaleureux autour d’artistes divers, qui en font un succès.
ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE PARC DES EXPOSITIONS 51000 Chalons En Champagne 51