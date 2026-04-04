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LES ANNEES 80 GALAXIE Amneville Les Thermes

LES ANNEES 80 GALAXIE Amneville Les Thermes

LES ANNEES 80 GALAXIE Amneville Les Thermes samedi 15 janvier 2028.

Lieu : GALAXIE

Adresse : RUE DE L'EUROPE

Ville : 57360 Amneville Les Thermes

Département : 57

Début : 2028-01-15

Fin : 2028-01-15

Heure de début : 20:00

LES ANNEES 80 Début : 2028-01-15 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

GALAXIE RUE DE L’EUROPE 57360 Amneville Les Thermes 57

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