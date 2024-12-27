Les Années 80, La Tournée Antarès Le Mans

Les Années 80, La Tournée

Antarès 2 Avenue Antarès Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Les Années 80, la tournée, de retour à Antarès Le Mans !

Hugues Gentelet & 20h40 Productions présentent « Les Années 80, La Tournée ».

Les Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100% Live avec LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM, PARTENAIRE PARTICULIER, BONEY M LEGEND, JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)…

Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes. Assistez à un show, avec leurs musiciens, où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie !

RDV le vendredi 6 février 2026 à 20h à Antarès. .

Antarès 2 Avenue Antarès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Les Années 80, la tournée, back at Antarès Le Mans!

German :

Die 80er Jahre, die Tournee, wieder in Antarès Le Mans!

Italiano :

Il tour degli anni ’80 torna all’Antarès Le Mans!

Espanol :

¡La gira de los 80 vuelve a Antarès Le Mans!

L’événement Les Années 80, La Tournée Le Mans a été mis à jour le 2025-02-12 par OT Le Mans