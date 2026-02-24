Les années 80 – La Tournée Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 20:00 –

Gratuit : non 42 € à 62 € 42 € à 62 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/LES%20ANNEES%2080-20653 Tout public

Les Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100 % Live avec Lio, Plastic Bertrand, Lââm, Partenaire Particulier, Boney M Legend, Jean Schultheis, Sloane, Christian de Raft, Jean-Pierre Morgand, Pedro Castano (Macarena)…Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes. Assistez à un show, avec leurs musiciens, où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie !…

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

