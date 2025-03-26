LES ANNEES 80 – Les Années 80 – LE DOME MARSEILLE Marseille

LES ANNEES 80 – Les Années 80 Début : 2026-01-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Les Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100% Live avec LIO, PLASTIC BERTRAND, LÂÂM, PARTENAIRE PARTICULIER, BONEY M LEGEND, JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)…Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes. Assistez à un show, avec leurs musiciens, où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13