Les années 80 Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement samedi 13 décembre 2025.
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 42 – 42 – 62 EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Les Années 80, la tournée c’est 3 heures de fête 100% Live avec les icônes de cette décennie !
English :
Les Années 80, la tournée is 3 hours of 100% live entertainment with the icons of the decade!
German :
Die 80er Jahre, die Tournee ist 3 Stunden 100% Live-Party mit den Ikonen dieses Jahrzehnts!
Italiano :
Il tour degli anni ’80 prevede 3 ore di intrattenimento al 100% dal vivo con le icone del decennio!
Espanol :
¡La gira de los 80 son 3 horas de entretenimiento 100% en directo con los iconos de la década!
