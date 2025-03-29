Les années 80 Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Les années 80

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 42 – 42 – 62 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Les Années 80, la tournée c’est 3 heures de fête 100% Live avec les icônes de cette décennie !

.

English :

Les Années 80, la tournée is 3 hours of 100% live entertainment with the icons of the decade!

German :

Die 80er Jahre, die Tournee ist 3 Stunden 100% Live-Party mit den Ikonen dieses Jahrzehnts!

Italiano :

Il tour degli anni ’80 prevede 3 ore di intrattenimento al 100% dal vivo con le icone del decennio!

Espanol :

¡La gira de los 80 son 3 horas de entretenimiento 100% en directo con los iconos de la década!

