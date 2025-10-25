LES ANNEES 80 – PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains

LES ANNEES 80 – PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains samedi 25 octobre 2025.

HUGUES GENTELET PRÉSENTE : LES ANNEES 80Venez chanter et danser sur LES ANNÉES 80-LA TOURNÉE pour 2h30 de fête en live ! Retrouvez les célèbres artistes aux millions d’albums vendus avec leurs musiciens et choristes. PLASTIC BERTRAND, SLOANE, JEAN SCHULTHEIS, BONEY M LEGEND, CHRISTIAN DE RFAT, JEAN-PIERRE MORGANDet PEDRO CASTANO LA MACARENA sont réunis sur scène pour vous faire revivre en live leurs plus grands tubes des années 80 que vous connaissez tous.Vous allez assister à un show exceptionnel !Tout a été pensé pour que vous passiez une soirée mémorable 100% en live. LES ANNÉES 80-LA TOURNÉE sera de passage près de chez vous, un rendez-vous à ne pas manquer !

PALAIS DES CONGRES 1 place de la Republique 04000 Digne Les Bains 04