LES ANNEES 80 – PALAIS DES CONGRES Montelimar

HUGUES GENTELET PRÉSENTE : LES ANNEES 80Venez chanter et danser sur les années 80 pour 2h30 de fête en live !Accompagnés de leurs musiciens et choristes, retrouvez les célèbres artistes des années 80 aux millions d’albums vendus.SLOANE, LÂÂM, LIO, JEAN-PIERRE MORGAND, JEAN SCHULTHEIS, CHRISTIAN de RAFT, PARTENAIRE PARTICULIER et PEDRO CASTANO sont réunis sur scène pour vous faire revivre en live leurs plus grands tubes des années 80 que vous connaissez tous.Vous allez assister à un show exceptionnel !Tout a été pensé pour que vous passiez une soirée mémorable 100% en live.Les Années 80 – la Tournée, sera de passage près de chez vous, un rendez-vous à ne pas manquer !

PALAIS DES CONGRES AVENUE DU 14 JUILLET 26200 Montelimar 26