LES ANNEES 80 – PALESTRA ARENA Chaumont

LES ANNEES 80 – PALESTRA ARENA Chaumont samedi 21 novembre 2026.

LES ANNEES 80 Début : 2026-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Venez chanter et danser sur les années 80 pour 2h30 de fête en live !Accompagnés de leurs musiciens et choristes, retrouvez les célèbres artistes des années 80aux millions d’albums vendus.SLOANE, LÂÂM, LIO, JEAN-PIERRE MORGAND, JEAN SCHULTHEIS, CHRISTIAN de RAFT, PARTENAIREPARTICULIER et PEDRO CASTANO sont réunis sur scène pour vous faire revivre en live leurs plusgrands tubes des années 80 que vous connaissez tous.Vous allez assister à un show exceptionnel !Tout a été pensé pour que vous passiez une soirée mémorable 100% en live.Les Années 80 – la Tournée, sera de passage près de chez vous, un rendez-vous à ne pasmanquer !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALESTRA ARENA 5 RUE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 52000 Chaumont 52