LES ANNEES 80 – ZENITH D’AMIENS Amiens

LES ANNEES 80 Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Hugues Gentelet & 20h40 Productions présententLes Années 80, La TournéeLes Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100% Live avec LIO, PLASTICBERTRAND, LÂÂM, PARTENAIRE PARTICULIER, BONEY M LEGEND, JEAN SCHULTHEIS,SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)…Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubesde vos années cultes. Assistez à un show, avec leurs musiciens, où tout a étépensé pour une soirée d’anthologie !

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80