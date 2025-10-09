LES ANNEES FOLLES – SALLE PIERRE LAMY Annecy

LES ANNEES FOLLES – SALLE PIERRE LAMY Annecy jeudi 9 octobre 2025.

LES ANNEES FOLLES Début : 2025-10-09 à 19:00. Tarif : – euros.

Les Années FollesSpectacle d’Emmanuel MARFOGLIA Avec Philipe PADOVANI – Ariane- Olympe GIRARD – Thomas MARFOGLIA – Léo DEBONOTout le monde connait « Dans la vie faut pas s’en faire », « Un baiser pas sur la bouche » qui sont des chansons merveilleuses servant l’humour du charleston des années folles. Ces airs furent interprétés ou créés par Maurice Chevalier dans un répertoire d’opérettes inoubliables qui marquèrent cette période de fête perpétuelle.Ce spectacle est une rencontre avec deux de ses contemporains qu’étaient Trenet et Arletty. 1H20 de spectacle musical.De Dédé de Christiné, à Pas sur la bouche de Maurice Yvain, en passant par les refrains célèbres de « Paris sera toujours Paris », à « J’aime le music-hall », « Azor »… et enfin « Y’a d’la joie ! »Alors oui, « Y a de la joie » est le maître mot de ce spectacle à « l’atmosphère » joyeuse dans lequel les 4 artistes présents, chanteurs, danseurs et musiciens nous emmènent tous en canotier dans les tourbillons joyeux des fêtes et des guinguettes.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74