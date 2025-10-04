Les années Médiathèque Médiathèque Aimé Césaire Besançon
Médiathèque Aimé Césaire 61 Rue Mirabeau Besançon Doubs
Début : 2025-10-04
fin : 2025-12-13
50 ans d’histoire, un avenir à écrire
La médiathèque Aimée Césaire célèbre ses 50 ans et se prépare à écrire un nouveau chapitre son installation place des Lumières, dans des locaux plus accessibles, au printemps 2026.
A cette occasion, les bibliothécaires s’associent à la Compagnie Teraluna et vous invitent à fêter ensemble un demi-siècle d’histoires, de souvenirs et de partages.
Du 4 octobre au 13 décembre entrée libre aux horaires d’ouverture, tout public.
Création sonore
Compagnie Teraluna
De la course de poussettes aux livres grignotés, plongez dans l’univers vivant et singulier de la médiathèque ses ambiances, ses collections, et les souvenirs partagés par ses lectrices et lecteurs.
Un dispositif audio composée de quatre épisodes à découvrir dans le salon de lecture.
Entretiens et écriture Sébastien Barberon, assisté de Lison Renaudineau
Montage et création sonore Sofiane Messabih
Souvenirs d’enfance
Exposition photos
À l’époque on était plus diapos que selfies. Une sélection de clichés tendres et drôles des apprentis lecteurs, pris entre les années 1970 et 1990.
Et demain ?
Les enfants imaginent la médiathèque du futur
Les élèves de la classe de CM1/CM2 de Mélanie Dague (école Tristan Bernard) ont dessiné leur bibliothèque idéale. A quoi ressemblerait votre médiathèque rêvée ? Partagez vos idées !
Samedi 4 octobre Promenades fantaisistes et littéraires
Lectures par les bibliothécaires et Sébastian Barberon, de la compagnie Teraluna. Une déambulation entre souvenirs et imagination, à la découverte des coulisses de la médiathèques, où les ouvrages, les lieux et les voix prennent vies.
10h30, 11h30, 14h30, 15h30, et 16h30
Dernière séance suivis d’un pot de l’amitié
Samedi 13 décembre Surprise-partie
Musique, crêpes, jus de fruit et tombola ! Avant de tourner une page et de changer de lieu, un moment festif et convivial pour se retrouver, partager des souvenirs et célébrer la médiathèque d’hier et de demain.
A partir de 16h. .
Médiathèque Aimé Césaire 61 Rue Mirabeau Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 57 64
