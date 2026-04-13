Les années scoubidous, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Les années scoubidous Mercredi 29 avril, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

La bibliothèque de la Grand’Mare a ouvert en 1976, il y a 50 ans !Apprenez à faire des scoubidous comme les enfants de l’époque.

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Apprenez à faire des scoubidous comme les enfants d’il y a 50 ans.

© Florence Lostoriat