Les années scoubidous, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen
Les années scoubidous, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen mercredi 29 avril 2026.
Les années scoubidous Mercredi 29 avril, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
La bibliothèque de la Grand’Mare a ouvert en 1976, il y a 50 ans !Apprenez à faire des scoubidous comme les enfants de l’époque.
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Apprenez à faire des scoubidous comme les enfants d’il y a 50 ans.
© Florence Lostoriat
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