Les années Tréhard – Église du Vieux Saint-Sauveur Caen, 19 mai 2025 14:00, Caen.

Calvados

Les années Tréhard Église du Vieux Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-19 14:00:00

fin : 2025-06-13 19:30:00

Date(s) :

2025-05-19

Le 27 mars au théâtre de Caen, dans la cadre de la semaine de l’histoire, les interventions et l’exposition La folle histoire de la renaissance et du rayonnement culturel de Caen 1945-1972 ont connu un grand succès. L’exposition sera installée à l’église du Vieux Saint Sauveur à partir du 19 mai l’exposition composée de nombreux documents et témoignages, comporte trois grands modules la période du « Tonneau » de 1945 à 1962, la période du Théâtre-Maison de la Culture de 1963 à 1968 et les débuts de la Comédie de Caen de 1969 à 1972.

Les après midi des jeudis, samedis et dimanche de 14h30 à 19h.

Le vendredi de 9h30 à 13h et de 14h 30 à 19h.

Église du Vieux Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur

Caen 14000 Calvados Normandie daniel.grisel@wanadoo.fr

English : Les années Tréhard

The aim of this day is to introduce the general public to the career and work of Jo Tréhard, a key player in 20th-century local, regional and national cultural life, and to address the issue of passing on a memory to younger generations.

The day?s events and debates will also provide an opportunity to inaugurate the exhibition on Jo Tréhard?s career (Le Tonneau, Théâtre-Maison de la Culture and Comédie de Caen).

German : Les années Tréhard

Am 27. März fanden im Theater von Caen im Rahmen der Geschichtswoche die Vorträge und die Ausstellung « La folle histoire de la renaissance et du rayonnement culturel de Caen 1945-1972 » (Die verrückte Geschichte der Wiedergeburt und der kulturellen Ausstrahlung von Caen 1945-1972) großen Anklang. Die Ausstellung wird ab dem 19. Mai in der Kirche Vieux Saint Sauveur aufgebaut: Die aus zahlreichen Dokumenten und Zeugenaussagen bestehende Ausstellung umfasst drei große Module: die Zeit des « Tonneau » von 1945 bis 1962, die Zeit des Theaters-Maison de la Culture von 1963 bis 1968 und die Anfänge der Comédie de Caen von 1969 bis 1972.

Nachmittags donnerstags, samstags und sonntags von 14:30 bis 19:00 Uhr.

Freitags von 9:30 bis 13:00 Uhr und von 14:30 bis 19:00 Uhr.

Italiano :

Il 27 marzo al teatro di Caen, nell’ambito della Settimana della Storia, le presentazioni e la mostra « La folle histoire de la renaissance et du rayonnement culturel de Caen 1945-1972 » (La folle storia della rinascita e dell’influenza culturale di Caen 1945-1972) hanno riscosso un grande successo. La mostra, allestita nella chiesa del Vieux Saint Sauveur a partire dal 19 maggio, è ricca di documenti e testimonianze di prima mano e si articola in tre moduli principali: il periodo del « Tonneau » dal 1945 al 1962, il periodo del Théâtre-Maison de la Culture dal 1963 al 1968 e gli inizi della Comédie de Caen dal 1969 al 1972.

Giovedì, sabato e domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 19.00.

Venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00.

Espanol :

El 27 de marzo, en el teatro de Caen, en el marco de la Semana de la Historia, las presentaciones y la exposición « La folle histoire de la renaissance et du rayonnement culturel de Caen 1945-1972 » (La loca historia del renacimiento y la influencia cultural de Caen 1945-1972) fueron todo un éxito. La exposición, que se podrá visitar a partir del 19 de mayo en la iglesia Vieux Saint Sauveur, está compuesta por tres grandes módulos: el periodo « Tonneau », de 1945 a 1962; el periodo del Théâtre-Maison de la Culture, de 1963 a 1968; y los inicios de la Comédie de Caen, de 1969 a 1972.

Jueves, sábados y domingos por la tarde de 14.30 a 19.00 h.

Viernes de 9.30 h a 13 h y de 14.30 h a 19 h.

