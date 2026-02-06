LES ANNIVERSAIRES ENFANTS DESIGNERS

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier Hérault

Tarif : 190 – 190 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30

Des anniversaires pas comme les autres, des aventures créatives et collaboratives.

Des anniversaires pas comme les autres, des aventures créatives et collaboratives.

Pour les 5-8 ans

Un dragon s’invite à ton anniv.

Pour son anniversaire, votre enfant et ses amis se voient confier une mission exceptionnelle imaginer et concevoir l’univers d’un dragon à grande échelle.

Les samedis

10h 12h ou 14h 16h

8 enfants max.

190 euros

Pour les 8 ans et +

Crée ton style. Porte-le.

Une immersion créative dans les bases de la communication visuelle et du design textile, à travers une approche collaborative, pensée pour eux. Les enfants imaginent le visuel de leur t-shirt et transforment symboles, motifs et idées en créations uniques.

Les samedis 10h 12h ou 14h 16h

8 enfants max.

220 euros .

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier 34000 Hérault Occitanie atelier@enfantsdesigners.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Birthdays like no other, creative and collaborative adventures.

L’événement LES ANNIVERSAIRES ENFANTS DESIGNERS Montpellier a été mis à jour le 2026-02-04 par 34 OT MONTPELLIER