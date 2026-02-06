LES ANNIVERSAIRES ENFANTS DESIGNERS Montpellier
LES ANNIVERSAIRES ENFANTS DESIGNERS Montpellier samedi 7 février 2026.
LES ANNIVERSAIRES ENFANTS DESIGNERS
13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier Hérault
Tarif : 190 – 190 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30
Des anniversaires pas comme les autres, des aventures créatives et collaboratives.
Pour les 5-8 ans
Un dragon s’invite à ton anniv.
Pour son anniversaire, votre enfant et ses amis se voient confier une mission exceptionnelle imaginer et concevoir l’univers d’un dragon à grande échelle.
Les samedis
10h 12h ou 14h 16h
8 enfants max.
190 euros
Pour les 8 ans et +
Crée ton style. Porte-le.
Une immersion créative dans les bases de la communication visuelle et du design textile, à travers une approche collaborative, pensée pour eux. Les enfants imaginent le visuel de leur t-shirt et transforment symboles, motifs et idées en créations uniques.
Les samedis 10h 12h ou 14h 16h
8 enfants max.
220 euros .
13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier 34000 Hérault Occitanie atelier@enfantsdesigners.com
English :
Birthdays like no other, creative and collaborative adventures.
