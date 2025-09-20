Les Anses-d’Arlet / Habitation La Sucrerie – Visite libre Habitation La Sucrerie anses d arlet

Les Anses-d’Arlet / Habitation La Sucrerie – Visite libre 20 et 21 septembre Habitation La Sucrerie

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

10h-17 h | Visite libre de l’habitation La Sucrerie

Maison traditionnelle construite au sommet d’un morne.

Entre 2004 et 2007, elle a été restaurée sous la direction de Christophe Charlery, architecte du patrimoine, avec l’objectif d’en faire une résidence confortable et adaptée au mode de vie contemporain en conservant ses caractéristiques patrimoniales.

Habitation La Sucrerie 97217, Les Anses d’Arlets anses d arlet 97217 Martinique 0596547551 http://fondation-clement.org Accessible uniquement pendant les journées européennes du patrimoine.

Venez découvrir l’Habitation La Sucrerie aux Anses d’Arlet

JF Gouait