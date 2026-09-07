Les Anses d’Arlet / Habitation La Sucrerie – Visites commentées, habitation la Sucrerie, Anse d’Arlet

Informations pratiques

Les Anses d’Arlet / Habitation La Sucrerie – Visites commentées 19 et 20 septembre habitation la Sucrerie Martinique

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Visites commentées | 10h, 12h, 14h, et 16h

Maison traditionnelle construite au sommet d’un morne.

Entre 2004 et 2007, elle a été restaurée sous la direction de Christophe Charlery, architecte du patrimoine, avec l’objectif d’en faire une résidence confortable et adaptée au mode de vie contemporain en conservant ses caractéristiques patrimoniales.

habitation la Sucrerie 97217 Anse d’Arlet 97217 Martinique Martinique http://fondation-clement.org Accessible uniquement pendant les journées européennes du patrimoine.

Visites commentées | 10h, 12h, 14h, et 16h

Gérard Germain