Les Antilles Empoisonnées Local Alré Bio Auray

Les Antilles Empoisonnées

Local Alré Bio 8 Rue d’Irlande Auray Morbihan

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27 22:30:00

2025-11-27

Dans le cadre du festival ALIMENTERRE, Alré Bio et le Cinéma Ti Hanok s’associent pour vous faire découvrir trois film-documentaires, suivis d’un échange, proposant de questionner nos enjeux alimentaires et agricoles pour une alimentation durable et solidaire.

Projection-débat

Les Antilles Empoisonnées, la banane et le chlordécone

Synopsis On savait… et pourtant on a laissé faire , voilà comment résumer trivialement la tragédie du chlordécone aux Antilles, ce pesticide utilisé dans les bananeraies pendant plus de vingt ans. Une pollution quasi totale des territoires insulaires et des corps des Antillais. C’est sans doute le plus grand scandale sanitaire et écologique en France…

Mathieu Goinard de la SCOP Wision animera l’échange et donnera à la parole au Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest. .

Local Alré Bio 8 Rue d’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

