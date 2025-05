LES APÉRITIFS DE LA MAISON DES VINS – Limoux, 29 mai 2025 18:30, Limoux.

Aude

LES APÉRITIFS DE LA MAISON DES VINS 11A Allée des Marronniers Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 18:30:00

fin : 2025-05-29 21:00:00

Date(s) :

2025-05-29

Tous les derniers Jeudi du mois, sous les Arcades de La Maison des Vins, un ou deux domaines viennent présenter leurs AOP lors d’un apéritif festif. Accompagné par un grignotage organisé par un artisan local, c’est un moment de rencontre mensuel détendu autour d’un verre d’AOP Limoux.

Entrée gratuite, consommation payante

.

11A Allée des Marronniers

Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 12 83 accueil@limoux-aoc.com

English :

Every last Thursday of the month, under the Arcades of La Maison des Vins, one or two wineries present their PDO wines at a festive aperitif. Accompanied by a nibble organized by a local artisan, it’s a relaxed monthly get-together over a glass of Limoux PDO.

Admission free, drinks at cost

German :

Jeden letzten Donnerstag im Monat stellen unter den Arkaden des Maison des Vins ein oder zwei Weingüter ihre AOP bei einem festlichen Aperitif vor. Begleitet von Knabbereien, die von einem lokalen Handwerker organisiert werden, ist dies ein entspannter Moment der monatlichen Begegnung bei einem Glas AOP Limoux.

Eintritt frei, Verzehr kostenpflichtig

Italiano :

Ogni ultimo giovedì del mese, sotto i portici della Maison des Vins, una o due cantine presentano i loro vini DOP in un festoso aperitivo. Accompagnato da uno stuzzichino organizzato da un artigiano locale, è un incontro mensile rilassato davanti a un bicchiere di Limoux DOP.

Ingresso libero, bevande a pagamento

Espanol :

Cada último jueves de mes, bajo las arcadas de la Maison des Vins, una o dos bodegas presentan sus vinos DOP en un aperitivo festivo. Acompañado de un aperitivo organizado por un artesano local, se trata de un encuentro mensual distendido en torno a una copa de Limoux DOP.

Entrada gratuita, bebidas a precio de coste

L’événement LES APÉRITIFS DE LA MAISON DES VINS Limoux a été mis à jour le 2025-05-23 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin