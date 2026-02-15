LES APÉRITIFS DE LA MAISON DES VINS

11A Allée des Marronniers Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:30:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Tous les derniers Jeudi du mois, sous les Arcades de La Maison des Vins, un ou deux domaines viennent présenter leurs AOP lors d’un apéritif festif. Accompagné par un grignotage organisé par un artisan local, c’est un moment de rencontre mensuel détendu autour d’un verre d’AOP Limoux.

Entrée gratuite, consommation payante .

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11A Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 12 83 accueil@limoux-aoc.com

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English :

Every last Thursday of the month, under the Arcades of La Maison des Vins, one or two wineries present their PDO wines at a festive aperitif. Accompanied by a nibble organized by a local artisan, it’s a relaxed monthly get-together over a glass of Limoux PDO.

Admission free, drinks at cost.

L’événement LES APÉRITIFS DE LA MAISON DES VINS Limoux a été mis à jour le 2026-03-17 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin