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Les apéritifs de l’étang rouge Rue de Franche-Comté Seurre

Les apéritifs de l’étang rouge Rue de Franche-Comté Seurre vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Rue de Franche-Comté

Adresse : Musée de plein air de l'Étang rouge

Ville : 21250 Seurre

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 11 11 11 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Seurre

Les apéritifs de l’étang rouge

Rue de Franche-Comté Musée de plein air de l’Étang rouge Seurre Côte-d’Or

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Apéritif sur réservation à la boutique de l’Étang rouge ou au 06 23 63 42 61.

Kir, bière, jus de pommes des Croqueurs de pomme du Val de Saône.

Amuse-bouche Produits maisons et locaux

11€ par personne. à régler sur place ou à la boutique du musée.   .

Rue de Franche-Comté Musée de plein air de l’Étang rouge Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 63 42 61 

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English : Les apéritifs de l’étang rouge

L’événement Les apéritifs de l’étang rouge Seurre a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Rives de Saône

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