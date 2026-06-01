Les apéritifs de l’étang rouge Rue de Franche-Comté Seurre
Les apéritifs de l’étang rouge Rue de Franche-Comté Seurre vendredi 19 juin 2026.
Seurre
Les apéritifs de l’étang rouge
Rue de Franche-Comté Musée de plein air de l’Étang rouge Seurre Côte-d’Or
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 20:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Apéritif sur réservation à la boutique de l’Étang rouge ou au 06 23 63 42 61.
Kir, bière, jus de pommes des Croqueurs de pomme du Val de Saône.
Amuse-bouche Produits maisons et locaux
11€ par personne. à régler sur place ou à la boutique du musée. .
Rue de Franche-Comté Musée de plein air de l’Étang rouge Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 63 42 61
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English : Les apéritifs de l’étang rouge
L’événement Les apéritifs de l’étang rouge Seurre a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Rives de Saône
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