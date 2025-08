Les Apéritifs du Patrimoine avec L’Héritier Guyot LE CONSORTIUM Muséum Dijon

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, du 19 au 21 septembre 2025, la France célèbre son art de vivre autour de l’apéritif lors d’un événement national porté par la Maison des Vins & Spiritueux. Cet événement ouvert à tous vise à créer un moment convivial pour faire découvrir ou redécouvrir ces vins d’apéritif et ces liqueurs plus que centenaires et qui ont fait le succès de ces villes au 19ème siècle ou au début du 20ème siècle.

Ainsi, HERITIER-GUYOT et LE CONSORTIUM Muséum proposent 2 visites guidées et 2 apéritifs GRATUITS.

Ces visites et apéritifs auront lieu

– le samedi 20/09/2025 de 18h à 19h

– le dimanche 21/09/2025 de 11h30 à 12h30 .

