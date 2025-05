LES APER’O CHATEAU CHATEAU CAPION – Aniane, 30 mai 2025 07:00, Aniane.

Comme chaque année, le Château Capion vous donne rendez-vous dans ses jardins de 18h30 à 23h à l’occasion des ApérO’Château ! Au programme, de la musique live, de la gastronomie française et venue d’ailleurs, des vins BIO et des boissons locales et artisanales. Le tout agrémenté d’une vue imprenable sur notre vignoble et sur notre Château du XVIème siècle. Une expérience à ne pas manquer !

Sur réservation uniquement Inclus Une entrée + une consommation et une table réservée pour votre confort.

Réservez vite, les places sont limitées !

_________________________________________________________

28 Juin Soirée à thème disco avec le groupe Queen Palace, reprises 70’s 80’s 90’s Déguisée avec concours de la meilleure tenue disco.

12 Juillet Soirée acoustique avec le groupe Bluestone & Onefeather, un duo pop/folk acoustique avec des mélodies douces et intimistes.

26 Juillet Soirée folk avec Firefly, un duo Franco-Anglais composé de Isabelle Spica chanteuse-ukulélé-banjo et Bruno Deplaix guitariste-chanteur. Ils évoluent sur une musique folk/bluegrass non traditionnelle.

09 Août Soirée salsa avec le groupe Bongo Loko aux rythmes cubains entraînants pour vous faire voyager sous les tropiques.

23 Août Soirée de clôture par What Else Trio, un groupe pop et hip-hop qui apportera une énergie incroyable à votre soirée. .

Domaine de Capion

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 82 81 03 11 tourisme@chateaucapion.com

English :

This summer, Château Capion is once again regularly hosting Apér?O Château events in the château grounds from 6 to 8 p.m. every Thursday in July and August!

The chateau has made a point of featuring local produce at each musical aperitif. Musicians live in the Hérault Valley

German :

Auch in diesem Sommer lädt das Schloss Capion seine Besucher wieder regelmäßig zu den Apér?O Château ein, die im Juli und August jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr im Schlosspark stattfinden!

Das Schloss hat Wert darauf gelegt, dass bei jedem musikalischen Aperitif die Produkte der Region mit lokalen Produzenten geehrt werden. Die Musiker wohnen im Hérault-Tal

Italiano :

Ogni anno, Château Capion vi invita nei suoi giardini per l’ApérO?Château! In programma: musica dal vivo, cucina francese e internazionale, vini biologici e bevande locali e artigianali. Il tutto con una vista mozzafiato sui nostri vigneti e sul nostro Château del XVI secolo. Un’esperienza da non perdere!

Solo su prenotazione

Espanol :

Este verano, el Château Capion vuelve a organizar eventos regulares de Apér’O Château en los jardines del castillo, de 18:00 a 20:00 horas, todos los jueves de julio y agosto

En cada aperitivo musical, el castillo se esfuerza por dar protagonismo a los productos locales. Los músicos viven en el valle del Hérault

