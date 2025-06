Les apéros au jardin abbaye de Déols Châteauroux 8 août 2025 18:00

Indre

Les apéros au jardin abbaye de Déols 6 rue de l’Abbaye Châteauroux Indre

Tarif : 8 EUR

8

Tarif enfant

Date et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 18:00:00

fin : 2025-08-08 19:30:00

Date(s) :

2025-08-08

« Les apéros au jardin » de l’office de tourisme de Châteauroux, c’est l’art de mêler culture et saveurs berrichonnes . Un moment gourmand et convivial, au cœur d’un écrin patrimonial.

Participez à l’Apéro au Jardin au sein du cloître de l’abbaye à Déols une visite conviviale de cet extraordinaire site clunisien suivie d’une dégustation de produits locaux dans le cadre verdoyant ducloître. Un moment de culture et de gourmandise à partager en toute simplicité ! 8 .

6 rue de l’Abbaye

Châteauroux 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

châteauroux Tourist Office?s « apéros au jardin » is the art of blending culture and flavors from the Berry region. A convivial gourmet experience in the heart of a heritage site.

German :

die « Aperitifs im Garten » des Fremdenverkehrsamtes von Châteauroux sind die Kunst, Kultur und Geschmack der Region Berry miteinander zu verbinden. Ein geselliger Moment für Feinschmecker inmitten eines Kulturerbes.

Italiano :

l' »apéros au jardin » dell’Ufficio del Turismo di Châteauroux è l’arte di coniugare la cultura con i sapori della regione del Berry. Un’esperienza gastronomica conviviale nel cuore di un sito storico.

Espanol :

el « apéros au jardin » de la Oficina de Turismo de Châteauroux es el arte de combinar la cultura con los sabores de la región de Berry. Una experiencia gastronómica de convivencia en el corazón de un patrimonio.

