Les apéros au jardin jardin des Cordeliers Châteauroux

Les apéros au jardin jardin des Cordeliers Couvent des Cordeliers Châteauroux Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Début : Vendredi 2025-08-22 18:00:00

fin : 2025-08-22 19:30:00

2025-08-22

« Les apéros au jardin » de l’office de tourisme de Châteauroux, c’est l’art de mêler culture et saveurs berrichonnes . Un moment gourmand et convivial, au cœur d’un écrin patrimonial.

Participez à l’Apéro au Jardin au sein du jardin des Cordeliers à Châteauroux une visite conviviale de cet ancien couvent franciscain du XIIIe siècle suivie d’une dégustation de produits locaux dans le cadre verdoyant du jardin. Un moment de culture et de gourmandise à partager en toute simplicité ! 8 .

Couvent des Cordeliers

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Guided tour of the Cordeliers convent followed by a tasting of local products in the heart of the surrounding gardens.

German :

Geführte Besichtigung des Cordeliers-Klosters mit anschließender Verkostung lokaler Produkte in den umliegenden Gärten.

Italiano :

Visita guidata del convento dei Cordeliers seguita da una degustazione di prodotti locali nel cuore dei giardini circostanti.

Espanol :

Visita guiada del convento de los Cordeliers seguida de una degustación de productos locales en el corazón de los jardines que lo rodean.

