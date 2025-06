Les apéros au jardin musée Bertrand Châteauroux 1 août 2025 18:00

Indre

Les apéros au jardin musée Bertrand 2 Rue Descente des Cordeliers Châteauroux Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 18:00:00

fin : 2025-08-01 19:30:00

Date(s) :

2025-08-01

« Les apéros au jardin » de l’office de tourisme de Châteauroux, c’est l’art de mêler culture et saveurs berrichonnes . Un moment gourmand et convivial, au cœur d’un écrin patrimonial.

Participez à l’Apéro au Jardin au musée Bertrand à Châteauroux une visite conviviale des collections suivie d’une dégustation de produits locaux dans le cadre verdoyant du jardin. Un moment de culture et de gourmandise à partager en toute simplicité ! 8 .

2 Rue Descente des Cordeliers

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

A staple of Castelroussin summers for years now, our gourmet markets will liven up your July evenings, and coupled with our August garden aperitifs, will offer your insatiable palates an explosion of local flavours! Let’s eat!

German :

Unsere Gourmetmärkte sind seit Jahren ein fester Bestandteil des Sommers in Kastelruth. Sie beleben Ihre Abende im Juli und bieten Ihren unersättlichen Gaumen in Verbindung mit unseren Aperitifs im Garten im August eine Explosion lokaler Aromen! Zu Tisch!

Italiano :

Da anni punto fermo delle estati di Castelroussin, i nostri mercati gastronomici animeranno le vostre serate di luglio e, insieme agli aperitivi in giardino di agosto, offriranno ai vostri palati insaziabili un’esplosione di sapori locali! Mangiamo!

Espanol :

Desde hace años, los mercados gastronómicos de Castelroussin animan las noches de julio y, en agosto, junto con los aperitivos en el jardín, ofrecen a los paladares insaciables una explosión de sabores locales ¡A comer!

L’événement Les apéros au jardin musée Bertrand Châteauroux a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Châteauroux Berry Tourisme