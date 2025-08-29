Les apéros au jardin parc Balsan Châteauroux

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-29 18:00:00
fin : 2025-08-29 19:30:00

Date(s) :
2025-08-29

« Les apéros au jardin » de l’office de tourisme de Châteauroux, c’est l’art de mêler culture et saveurs berrichonnes . Un moment gourmand et convivial, au cœur d’un écrin patrimonial.
Participez à l’Apéro au Jardin au sein du parc Balsan à Châteauroux une découverte conviviale de cet écrin de verdure suivie d’une dégustation de produits locaux dans cadre verdoyant. Un moment de culture et de gourmandise à partager en toute simplicité ! 8  .

Parc Balsan
Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74  accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Guided tour of the Balsan Park followed by a tasting of local products in the heart of this exceptional natural area.

German :

Geführte Besichtigung des Balsan-Parks mit anschließender Verkostung lokaler Produkte inmitten dieses außergewöhnlichen Naturraums.

Italiano :

Visita guidata del Parc Balsan seguita da una degustazione di prodotti locali nel cuore di questa eccezionale area naturale.

Espanol :

Visita guiada del Parc Balsan seguida de una degustación de productos locales en el corazón de este espacio natural excepcional.

