Les apéros au jardin parc Balsan Châteauroux
Les apéros au jardin parc Balsan Châteauroux vendredi 29 août 2025.
Indre
Les apéros au jardin parc Balsan Parc Balsan Châteauroux Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-29 18:00:00
fin : 2025-08-29 19:30:00
Date(s) :
2025-08-29
« Les apéros au jardin » de l’office de tourisme de Châteauroux, c’est l’art de mêler culture et saveurs berrichonnes . Un moment gourmand et convivial, au cœur d’un écrin patrimonial.
Participez à l’Apéro au Jardin au sein du parc Balsan à Châteauroux une découverte conviviale de cet écrin de verdure suivie d’une dégustation de produits locaux dans cadre verdoyant. Un moment de culture et de gourmandise à partager en toute simplicité ! 8 .
Parc Balsan
Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
English :
Guided tour of the Balsan Park followed by a tasting of local products in the heart of this exceptional natural area.
German :
Geführte Besichtigung des Balsan-Parks mit anschließender Verkostung lokaler Produkte inmitten dieses außergewöhnlichen Naturraums.
Italiano :
Visita guidata del Parc Balsan seguita da una degustazione di prodotti locali nel cuore di questa eccezionale area naturale.
Espanol :
Visita guiada del Parc Balsan seguida de una degustación de productos locales en el corazón de este espacio natural excepcional.
L’événement Les apéros au jardin parc Balsan Châteauroux a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Châteauroux Berry Tourisme