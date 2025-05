Les Apéros Bop’ Cave « Les Marmandais » – Route de la Cave Beaupuy, 19 juin 2025 18:00, Beaupuy.

Lot-et-Garonne

Les Apéros Bop’ Cave « Les Marmandais » Route de la Cave Cave Les Marmandais Beaupuy Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 18:00:00

fin : 2025-06-19 23:00:00

Date(s) :

2025-06-19

Rejoignez-nous pour nos apéros en plein air, organisés par notre Tribu des Marmandais.

Cette année, ce ne sera pas une, ni deux mais 3 dates pour nos Apéros Bop’.

Le principe ? Une soirée rythmée par les vins des Marmandais, des food-trucks et un concert.

Route de la Cave Cave Les Marmandais

Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 76 05 11

English : Les Apéros Bop’ Cave « Les Marmandais »

Join us for our open-air aperitifs, organized by our Tribu des Marmandais.

This year, there will be not one, not two, but 3 dates for our Apéros Bop’.

How does it work? An evening punctuated by Marmandais wines, food-trucks and a concert.

German : Les Apéros Bop’ Cave « Les Marmandais »

Begleiten Sie uns bei unseren Aperitifs im Freien, die von unserem Stamm der Marmandais organisiert werden.

Dieses Jahr wird es nicht ein, nicht zwei, sondern drei Termine für unsere Apéros Bop’ geben.

Das Prinzip dahinter? Ein Abend im Rhythmus von Weinen aus Marmandais, Foodtrucks und einem Konzert.

Italiano :

Unitevi a noi per i nostri aperitivi all’aperto, organizzati dalla nostra Tribu des Marmandais.

Quest’anno ci saranno non una, non due ma ben 3 date per i nostri Apéros Bop’.

Qual è l’idea? Una serata scandita dai vini del Marmandais, dai food-truck e da un concerto.

Espanol : Les Apéros Bop’ Cave « Les Marmandais »

Acompáñenos en nuestros aperitivos al aire libre, organizados por nuestra Tribu des Marmandais.

Este año no habrá una, ni dos, sino 3 fechas para nuestros « Apéros Bop ».

¿Cuál es la idea? Una velada amenizada por los vinos de los Marmandais, food-trucks y un concierto.

L’événement Les Apéros Bop’ Cave « Les Marmandais » Beaupuy a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Val de Garonne