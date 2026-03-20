Les apéros-concerts au port Thoissey
Les apéros-concerts au port Thoissey dimanche 10 mai 2026.
Les apéros-concerts
au port La Buvette Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-10 2026-05-24 2026-06-14 2026-06-28
Venez passer un moment convivial en bords de Saône et sous les platanes !
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au port La Buvette Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact@campingdethoissey.fr
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English :
Come and spend a convivial moment on the banks of the Saône and under the plane trees!
L’événement Les apéros-concerts Thoissey a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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