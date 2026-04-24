Les Apéros d’Albert | Domaine Albert de Conti Route des Estives Saint-Julien-Innocence-Eulalie

Saint-Julien-Innocence-Eulalie

Les Apéros d’Albert | Domaine Albert de Conti

Route des Estives Domaine Albert de Conti Saint-Julien-Innocence-Eulalie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Les Apéros d’Albert Soirées guinguette avec concert et foodtruck !

Nous vous accueillons au domaine pour 4 heures d’apéro dans un cadre magique.

Au programme, tous les vins du domaine servis au verre (entre 3 et 6€ selon le vin choisi) ou à la bouteille (de 9€ à 28€), bien frais, ainsi que des planches de fromages et/ou charcuterie bio et/ou local (10€ la planche pour 2 personnes).

SUR RESERVATION .

Route des Estives Domaine Albert de Conti Saint-Julien-Innocence-Eulalie 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 17 55 contact@albertdeconti.com

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English : Les Apéros d’Albert | Domaine Albert de Conti

L’événement Les Apéros d’Albert | Domaine Albert de Conti Saint-Julien-Innocence-Eulalie a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides