LES APÉROS D’ARAGO Saint-Laurent-de-la-Salanque

LES APÉROS D’ARAGO Saint-Laurent-de-la-Salanque mercredi 16 juillet 2025.

LES APÉROS D’ARAGO

Place Arago Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-16 19:00:00

fin : 2025-07-16 23:00:00

2025-07-16

La ville de Saint-Laurent de la Salanque vous invite au farniente dans une ambiance musicale live feutrée, venez donc prendre un verre entre amis et déguster des produits locaux.

Place Arago Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

English :

The town of Saint-Laurent de la Salanque invites you to relax in a hushed live music atmosphere, so come and enjoy a drink with friends and sample local produce.

German :

Die Stadt Saint-Laurent de la Salanque lädt Sie zum Faulenzen in einer gedämpften Live-Musik-Atmosphäre ein. Kommen Sie also auf einen Drink mit Freunden vorbei und probieren Sie die lokalen Produkte.

Italiano :

La città di Saint-Laurent de la Salanque vi invita a rilassarvi in un’atmosfera ovattata di musica dal vivo, quindi venite a sorseggiare un drink con gli amici e a degustare i prodotti locali.

Espanol :

La ciudad de Saint-Laurent de la Salanque le invita a relajarse en un ambiente tranquilo de música en directo, así que venga a tomar una copa con los amigos y a degustar los productos locales.

L’événement LES APÉROS D’ARAGO Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2025-07-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME