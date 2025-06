Les apéros d’Arthur Sévan Parc Hotel & Restaurant l’Olivier Pertuis 28 juin 2025 07:00

Vaucluse

Les apéros d’Arthur Samedi 28 juin 2025.

A partir de 22h.

Samedi 5 juillet 2025.

A partir de 22h.

Vendredi 25 juillet 2025 le vendredi.

A partir de 22h.

Vendredi 8 août 2025 le vendredi.

A partir de 22h.

Samedi 30 août 2025.

A partir de 22h. Sévan Parc Hotel & Restaurant l’Olivier 914 route de la bastidonne Pertuis Vaucluse

Les belles soirées d’été au bord de la piscine reviennent…

Les apéros d’Arthur

OPENING SAMEDI 28 JUIN 2025



Réservations obligatoires ! 04.90.79.19.30 ou directement sur notre site internet

Les ateliers du chef Christophe Pulizzi

Sunset, cocktails

Musique live



Le chef et son équipe sortent des cuisines du restaurant pour vous faire découvrir leur cuisine sous la forme d’ateliers gastronomiques en bord de piscine

Il vous sera proposé plus d’une dizaine d’ateliers différents, raffinés et gourmands



LA FORMULE à partir de 19h30 Tarif unique de 48 €/personne pour un accès à discrétion à tous les ateliers proposés + 1ère consommation offerte

Tarif enfant de 25€/ jusqu’à 12 ans



À partir de 22 h

Sirotez,

Dansez,

Entrée libre .

Sévan Parc Hotel & Restaurant l’Olivier 914 route de la bastidonne

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Summer evenings by the pool are back?

German :

Die schönen Sommerabende am Pool kommen zurück?

Italiano :

Sono tornate le serate estive in piscina?

Espanol :

Vuelven las tardes de verano junto a la piscina..

