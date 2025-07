LES APEROS DE LA GALI RN7 Châteauneuf-le-Rouge

RN7 Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Les apéros du mercredi à La Gali

️ Tous les mercredis du 9 juillet au 17 septembre

De 17h à 21h30

Boutique du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge

✨ Au programme

Apéro au coucher du soleil

Vins du domaine à déguster



— En juillet planches apéro proposées par notre traiteur

— En août & septembre food trucks variés chaque semaine

Jeux d’extérieur & ambiance détente



️ Entrée gratuite — places limitées

Réservation obligatoire via le lien .

RN7 Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Wednesday aperitifs at La Gali

? Every Wednesday from July 9 to September 17

5pm to 9:30pm

Château de la Galinière store ? Châteauneuf-le-Rouge

German :

Die Aperitifs am Mittwoch in La Gali

? Jeden Mittwoch vom 9. Juli bis zum 17. September

Von 17 Uhr bis 21.30 Uhr

Boutique im Château de la Galinière ? Châteauneuf-le-Rouge

Italiano :

Aperitivo del mercoledì a La Gali

? Ogni mercoledì dal 9 luglio al 17 settembre

Dalle 17.00 alle 21.30

Negozio Château de la Galinière ? Châteauneuf-le-Rouge

Espanol :

Miércoles de aperitivo en La Gali

? Todos los miércoles del 9 de julio al 17 de septiembre

De 17:00 a 21:30

Tienda del castillo de la Galinière ? Châteauneuf-le-Rouge

