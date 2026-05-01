Les apéros de la Gali’ D7N Châteauneuf-le-Rouge

Châteauneuf-le-Rouge

Les apéros de la Gali’

Mercredi 27 mai 2026 de 18h à 22h.

Mercredi 3 juin 2026 de 18h à 22h.

Mercredi 10 juin 2026 de 18h à 22h.

Mercredi 17 juin 2026 de 18h à 22h.

Mercredi 24 juin 2026 de 18h à 22h.

Mercredi 1er juillet 2026 de 18h à 22h.

Mercredi 8 juillet 2026 de 18h à 22h.

Mercredi 15 juillet 2026 de 18h à 22h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 18h à 22h.

Mercredi 29 juillet 2026 de 18h à 22h.

Mercredi 5 août 2026 de 18h à 22h.

Mercredi 12 août 2026 de 18h à 22h.

Mercredi 19 août 2026 de 18h à 22h.

Mercredi 26 août 2026 de 18h à 22h. D7N Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Au programme bar à vins, cuisine de bistrot avec Le Flo et jeux. Réservation obligatoire, places limitées.

Le rendez-vous incontournable de votre été au Château de la Galinière reprend du service ! Dès le 27 mai, rejoignez-nous chaque mercredi pour une parenthèse enchantée au cœur des vignes.

Au programme de vos soirées

– Bar à vins Les cuvées du domaine et une sélection exclusive des propriétés de la famille.

– Gastronomie La cuisine de bistrot revisitée du Bistrot Nomade de Le Flo .

– Détente Jeux extérieurs , jeux de société et coloriages pour les enfants sous le soleil de Provence.



Tous les mercredis de 18h à 22h (fin de service 21h30).



Pour vous garantir un accueil de qualité, nous limitons le nombre de convives. Réservation obligatoire. .

D7N Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 78 68 97 caveau@chateaudelagaliniere.com

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English :

On the program: wine bar, bistro cuisine with Le Flo and games. Reservations essential, places limited.

L’événement Les apéros de la Gali’ Châteauneuf-le-Rouge a été mis à jour le 2026-05-18 par Provence Tourisme