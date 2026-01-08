Les apéros de la Micro Broderie sur photo N&B Micro Folie Civray

Les apéros de la Micro Broderie sur photo N&B

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Un moment créatif et convivial autour de la broderie sur photographies en noir et blanc. Venez partager vos idées et votre savoir-faire dans une ambiance détendue et inspirante. .

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr

