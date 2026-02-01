Les Apéros de la Micro Spécail Jeux de Société Micro-Folie Civray
Les Apéros de la Micro Spécail Jeux de Société Micro-Folie Civray vendredi 20 février 2026.
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Venez profiter d’une soirée spéciale autour du jeux de sociét tout en sirotant un petit cocktail.
Gratuit, sur inscription. .
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
